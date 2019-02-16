Трамп увеличил помощь Украине до $700 млн

Средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки страны.
Президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов для увеличения финансовой помощи Украине до $700 млн.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели (оказание военно-технической поддержки. - Прим.), составляет почти 695,7 млн долларов США", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что Киев планирует масштабные закупки оружия у стран НАТО, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin у США.