Экс-представитель НАТО в России озвучил решение Трампа о принятии Грузии и Украины в Альянс

В США уже видят Украину и Грузию членами НАТО / УНИАН

Капитан военно-морских сил США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах высказал мнение, что стратегическое сотрудничество у США с Украиной сейчас более тесное, нежели с рядом стран Альянса.

В интервью Апострофу Табах заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился проработать п.5 в уставе НАТО, чтобы найти возможность принять в свой состав Грузию и Украину. Он добавил, что глава Белого дома отметил, что Киев за последние пять лет сделал то, на что Запад не рассчитывал.

"Например, то, что будет безвизовый режим, когда в стране идет война и финансовый кризис. Даже у Турции – союзника НАТО – нет безвизового режима, а Украинадобилась этого. То же с церковью: казалось, кто бы пошел против Русской православной церкви – это же гигант, но Украина добилась и этого, получила томос. Я не удивлюсь, если Украина добьется вступления в НАТО", - подчеркнул он.

Читайте такжеПомпео попросил Венгрию поддержать Украину и друзей в НАТОПо словам Табаха, против вступления Украины в Альянс выступили Германия, Франция и Турция, поскольку не хотят дополнительной конфронтации с Россией. Эти страны убеждены, что военную помощь Киеву должны предоставлять исключительно США.

"Вступление в НАТО будет очень полезно для дипломатов и политиков Украины, для военных – нет. А все потому, что есть такая тенденция – расслабляться, а в Украине на сегодняшний день никак расслабляться нельзя. А все эти европейские страны, которые входят в НАТО, расслабились и посчитали, что им это все не надо, Америка придет и их спасет", - констатировал экс-представитель Альянса.

Табах подчеркнул, что не рассматривает вариант мирного урегулирования конфликта с Россией. Он убежден, что с Кремлем нельзя что-либо решить путем диалога, поэтому атаку россиян в Керченском проливе нельзя оставлять без ответа.

Напомним, в Москве заявили, что возможное увеличение числа кораблей НАТО в Черном море "ухудшит ситуацию в области безопасности".