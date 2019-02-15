В России испугались за свою безопасность из-за увеличения присутствия НАТО в Черном море

В России испугались за свою безопасность из-за НАТО в Черном море / Униан

Возможное увеличение числа кораблей НАТО в Черном море "ухудшит ситуацию в области безопасности".

Так прокомментировал соответствующее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга замглавы МИД России Александр Грушко.

"Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества", — цитирует российского чиновника ТАСС.

По его словам, намерения Альянса не стали сюрпризом для России: "…они давно говорят, что хотят усилить свою группировку в Черном море. Речь идет об усилении военно-морских сил стран-членов НАТО, прежде всего, Румынии и Болгарии, плюс сделают более частыми заходы неприбрежных государств в Черное море".

Как сообщалось, Украина и США проведут военные учения в Черном море. В Одессе началась конференция по планированию учений Sea Breeze-2019. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такую идею опасной.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил о регулярном посещении украинских портов кораблями НАТО, подчеркнув, что в 2019 году в Украине их будут видеть каждый месяц.

Напомним, командующий ВМС Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля

Ранее Воронченко заявлял, что у Украины пока нет альтернативы "москитному" флоту, т.е. быстроходным и маневренным малым кораблям", поскольку они относительно быстро строятся и не требуют большого ресурса.