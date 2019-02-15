НАТО направила военный корабль в Черное море / facebook.com/Andrii Klymenko

В Черное море направляется флагман второй постоянной противоминной группы НАТО. Это немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа "Эльба".

Данные плавбазы предназначены для мобильного обеспечения в море ракетных и торпедных катеров и тральщиков.

В Черное море корабль идет почти без остановок, сообщает мониторинговая группа "Майдана иностранных дел", Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

Основные задачи корабля – восстановление и диагностика, а также ремонт техники и вооружения. Кроме того, плавбаза занимается обеспечением кораблей боеприпасами и другим снаряжением, горюче-смазочными материалами и продовольствием.

Как сообщалось, Украина и США проведут военные учения в Черном море. В Одессе началась конференция по планированию учений Sea Breeze-2019. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такую идею опасной.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил о регулярном посещении украинских портов кораблями НАТО, подчеркнув, что в 2019 году в Украине их будут видеть каждый месяц.

Напомним, командующий ВМС Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля

Ранее Воронченко заявлял, что у Украины пока нет альтернативы "москитному" флоту, т.е. быстроходным и маневренным малым кораблям", поскольку они относительно быстро строятся и не требуют большого ресурса.