Полторак анонсировал ежемесячный заход кораблей НАТО в порты Украины

Корабли НАТО станут частыми гостями в украинских портах / korabli.eu

Министр обороны Степан Полторак сообщил о регулярном посещении украинских портов кораблями НАТО, подчеркнув, что в 2019 году в Украине их будут видеть каждый месяц.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Почти каждый месяц в украинские порты будут осуществляться заходы кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников, в том числе для того, чтобы проводить совместные учения с Военно-морскими силами Украины для повышения способности наших ВМС", - сказал глава Минобороны в Брюсселе по итогам встречи в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

По словам Полторака, корабли будут заходить в украинские порты, как группами, так и порознь. Моряки НАТО будут выполнять свои задачи, а украинцы смогут использовать их опыт и присутствие для проведения совместных учений и повышения уровня квалификации.

Министр напомнил, что НАТО осуждает агрессию России в Керченском проливе и требует освободить украинских моряков-военнопленных.

Напомним, командующий ВМС Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля

Ранее Воронченко заявлял, что у Украины пока нет альтернативы "москитному" флоту, т.е. быстроходным и маневренным малым кораблям", поскольку они относительно быстро строятся и не требуют большого ресурса.