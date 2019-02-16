Меркель раскрыла позицию ЕС в отношении России. Владимир Путин и Ангела Меркель / GettyImages

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз в разрыве отношений с Россией не заинтересован.

По ее словам, "геостратегически" Европа не заинтересована прервать все отношения с РФ.

"Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас", — цитирует ее РИА Новости.

Обозначила глава ФРГ и позицию по антироссийским санкциям: "Я прошу, возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласовано".

По ее словам, от того, что каждая страна санкции вводит отдельно, ЕС ничего не выигрывает.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что транзит российского газа в Европу должен продолжать идти через Украину.

Ранее Меркель сделала заявление по кризису в Украине. Канцлер напомнила, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

Напомним, в Украине предложили поставлять газ в Европу вместо России. По мнению нардепа, ЕС рассматривает строительство Северного потока-2 с точки зрения экономической выгоды

Как сообщалось, Порошенко заявил об отсутствии у него сомнений насчет "азовского пакета" санкций ЕС. Проект документа составляет 124 страницы.

Напомним, 8 февраля канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2. Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект.

Ранее сообщалось, что Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.