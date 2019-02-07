Северный поток-2 под угрозой: Украина нашла неожиданного союзника против Путина

Северный поток-2 под угрозой

Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2.

8 февраля Париж планирует поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги. Эта директива существенно усложняет строительство российского газопровода.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", – озвучил позицию Франции источник.

Читайте такжеВ Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за "Северный поток - 2"Брюссель намерен использовать директиву, чтобы гарантировать, что строгие правила для трубопроводов в пределах ЕС также применяются и к газопроводам за пределами Евросоюза. Например, за работу и за подача природного газа в трубопроводы должны отвечать разные компании. Однако, что касается Северного потока-2, то в этом случае Газпром является и оператором газопровода, и подает ему газ.

Против принятия данной директивы активно выступает Германия.

"До сих пор немцы Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр считали своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю. Германии придется заручиться поддержкой других стран ЕС. Однако это будет нелегко", – отмечает издание.

Ранее эксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше. Даже если США надавят на западные компании, участвующие в постройке СП-2, Газпром сможет достроить трубопровод самостоятельно.

В комментарии в комментарии Главреду Дмитрий Марунич пояснил, что у Киева нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта Северный поток-2.

"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта Северный поток-2. Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? Только лишь предлагать европейским компаниям-участникам проекта СП-2, европейским властям, от которых этот проект зависит, как-то учесть интересы Киева. Но, как мы видим, эти воззвания в целом малоэффективны", - сказал Марунич.

Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2. До этого эксперт рассказал, почему Турецкий поток станет гораздо опаснее для Украины.