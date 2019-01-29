Германия и Нидерланды вписались за Россию и Северный поток-2 перед Европой

Трубы Северного потока-2 / Reuters

Руководство Федеративной Республики Германия протестует против внесения поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые воспрепятствуют строительству российского газопровода Северного потока-2.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Ведомости". В письменном комментарии к проекту поправок к директиве представители ФРГ вместе с Нидерландами отметили, что не готовы принимать их в нынешнем виде, поскольку они предусматривает особые условия регулирования исключительно для "газпромовского" проекта.

Читайте такжеПольский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство "Северного потока-2"В частности, если поправки будут приняты, то Еврокомиссия сможет регулировать межправительственные соглашения о транспортировке газа, предъявлять определенные требования к проведению переговоров или запрещать их.

"Мы отклоняем предложенные Еврокомиссией поправки, изложенные в третьей ревизии, которые, если осмыслить до логического конца, направлены на регулирование только одного инфраструктурного проекта, а для других предусматривают варианты исключений", — считают представители официального Берлина и официального Амстердама.

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