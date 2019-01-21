Газпром отчитался о готовности пятой части Северного потока-2

Укладка газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии / gazprom.ru

Газпром построил более 20 процентов морского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Работа ведется по графику, уже построено более 20 процентов этого нового морского газопровода", - сказал Миллер после трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждался транзит газа через Украину после 2019 года.

Ранее вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович заявил, что в Европе опасаются повторения газового кризиса, когда из-за противоречий РФ и Украины потребители остались без российского газа. "России и Евросоюзу необходим новый долгосрочный контракт по транзиту газа. Обе стороны хотят избежать кризиса по итогам 2019 года", - сказал Шефчович.

На встрече в Брюсселе Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций. "Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.