Газпром сделал Нафтогазу "заманчивое" предложение. В НАК пообещали подумать

ГТС Украины / УНИАН

На трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссии и РФ по газовым вопросам Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

"Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - приводит агентство слова Климкина.

Министр напомнил, что Киев готов подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК возьмет 2-месячную паузу на обдумывание предложения.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина (Мароша) Шефчовича (вице президент Еврокомиссии. - Прим.) сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в Нафтогазе, так и с акционером", - сказал Коболев.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.