Нафтогаз заявил о готовности пойти на уступки Газпрому

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

Нафтогаз готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Об этом заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает Укринформ.

"В таком случае наш иск будет не на $12 млрд, а только на $2 млрд. Ибо $2 млрд - это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это в дополнение взыскания (с Газпрома) в $2,7 млрд, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной. Ведь арбитраж - это долгий процесс", - приводит агентство слова Витренко.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз готов отказаться от иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа почти на $12 млрд в случае заключения нового долгосрочного контракта.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода Северный поток-2, который пойдет в обход транзитных государств.