Газовые "терки" РФ и Украины напугали Европу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович / trend.az

В Европе опасаются повторения газового кризиса, когда из-за противоречий РФ и Украины потребители остались без российского газа.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович в ходе трехсторонней встречи представителей Европейской комиссии, РФ и Украины по газовым вопросам, передает ТАСС.

"России и Евросоюзу необходим новый долгосрочный контракт по транзиту газа. Обе стороны хотят избежать кризиса по итогам 2019 года", - заявил Шефчович.

По его словам, ЕС предлагает России и Украине обсудить реализацию трансевразийского проекта транзита газа.

На встрече Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций. "Господин (Алексей) Миллер (глава Газпрома. - Прим.) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты… Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.