Стало известно, когда могут быть готовы две нитки Северного потока-2

Первая нитка "Северного потока-2" может быть готова в ноябре, а вторая — в декабре, сообщили в Nord Stream 2 AG / Фото: REUTERS

Финансовый директор проектной компании, созданной для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" — Nord Stream 2 AG — Пол Коркоран сообщил, что первая нитка трубопровода может быть готова в ноябре.

В компании ожидают, что вторая нитка "Северного потока-2" будет готова в декабре, рассказал управленец на Европейской газовой конференции в столице Австрии Вене, пишет Интерфакс.

"Мы ожидаем разрешения от Дании (только эта страна не дала добро на прокладку газопровода на своей территории — Ред.) в срок, который позволит нам закончить строительство к концу года", — отметил Коркоран.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.

Справка. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.