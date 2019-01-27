"Время действовать": СМИ узнали о попытке США сорвать Северный поток-2

Северный поток-2 / РИА Новости

США усиливают давление на Берлин с целью сорвать реализацию проекта Северный поток-2.

Как пишет Handelsblatt, Вашингтон предупреждает Европу о риске впасть в зависимость от российского газа.

"Сейчас время действовать... Мы хотим, чтобы проект был остановлен", - сказал изданию чиновник из Белого дома.

По данным Handelsblatt, США требуют, чтобы европейцы обеспечили сохранение транзита через Украину, а также поддерживают предложение лидера немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уменьшить объем будущих поставок по Северному потоку-2.

В середине января посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода Северный поток-2, письма с угрозами санкций со стороны Вашингтона.

Он посоветовал им не связываться со строительством трубопровода. По словам дипломата, "если Северный поток-2 и трубопровод Турецкий поток сделают существующий европейский импорт газа через Украину излишним, (...) это может повлечь дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства".

В свою очередь, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекту. "Северный поток-2 - неправильный мальчик для битья", - сказал Альтмайер.