Немецким компаниям разослали письма с угрозами из-за Северного потока-2 - Bild

Северный поток-2

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода Северный поток-2, письма с угрозами санкций со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild, в распоряжении которого оказались письма.

Отмечается, что Гернелл посоветовал компаниям, названия которых не уточняются, не связываться со строительством трубопровода. По его словам, "если Северный поток-2 и трубопровод Турецкий поток сделают существующий европейский импорт газа через Украину излишним, (...) это может повлечь дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства".

В связи с этим, "компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, участвуют в чем-то, что может повлечь за собой значительные санкционные риски".

Организации, получившие послание от Гренелла, расценили его как шантаж.

В МИД Германии заявили, что действия американского посла не соответствуют дипломатической практике, Берлин намерен напрямую связаться с представителями Вашингтона.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.

"Северный поток-2 убивает Украину. Если российский транзит газа через украинскую территорию снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и, в первую очередь, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии", - сказал он.