Министр экономики ФРГ назвал Северный поток-2 "неправильным мальчиком для битья"

Северный поток-2 / РИА Новости

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что федеральное правительство не станет вмешиваться в строительство Северного потока-2.

Об этом Альтмайер заявил в интервью газете Handelsblatt.

По словам министра, у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекту Северного потока-2.

"Северный поток-2 - неправильный мальчик для битья", - сказал Альтмайер.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство Северного потока-2 из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - сказал Маас.