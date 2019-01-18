"Не остановят даже санкции США": в Германии заявили о необратимости Северного потока-2

Северный поток-2 / РИА Новости

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 из России в Германию уже не остановят даже санкции США.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - приводит слова министра Deutsche Welle.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что с ростом объемов поставок российского газа в Европу сохраняется возможность транзита и через Украину.

"Мы загрузим не только оба Северных потока, не только Турецкий, но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", - сказал Путин.

В декабре прошлого года Андрей Коболев выразил мнение, что запуск альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке газа через украинскую ГТС, после чего большую ее часть можно будет демонтировать. "Я думаю, что если будет Северный поток-2 и Турецкий поток, то будет не 10-15 (млрд кубометров газа прокачки в год), будет ноль", - сказал Коболев.