Эксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше

Северный поток-2 / РИА Новости

Заставить Россию отказаться от строительства Северного потока-2 уже невозможно, поскольку газопровод готов на 40 процентов. Единственное, что можно сделать - ограничить условия его эксплуатации, ослабив влияние Газпрома на СП-2.

Такое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич в чате на Главреде.

"Исключить полностью влияние будет невозможно, это уже очевидно. Что значит "ослабить"? Есть правило третьего энергопакета, который предполагает резервирование мощностей для трубопроводных проектов внутри Евросоюза. Существует идея, которая обсуждается порядка двух лет на уровне Еврокомиссии, - применить правило к морским трубопроводам, которые находятся вне территории Евросоюза", - говорит Марунич.

Читайте также"Время действовать": СМИ узнали о попытке США сорвать Северный поток-2По словам эксперта, будет ли эта идея воплощена в жизнь, и если да, то когда, - сказать трудно.

"Румыния готова вынести на рассмотрение предложение рабочей группы такие новации... ФРГ и Австрия выступают категорически против, они хотят оставить все как есть, Нидерланды тоже занимают взвешенную позицию. Кто активно промотирует эту идею - поляки, в меньшей степени румыны (с 1 января Румыния председательствует в ЕС), а также страны Балтии. Но их вес в ЕС не столь значителен, поэтому с этой инициативой есть проблемы", - считает Марунич.

При этом, по его словам, даже если решение будет принято, будут найдены варианты, которые помогут обойти или минимизировать ограничения.

"Газ можно продавать на виртуальной бирже в море или же на точке входа тем же компаниям. Да, Газпром в какой-то степени пострадает, он лишится монопольного права транспортировать газ по трубопроводу, но проект это не остановит", - говорит эксперт.

Читайте такжеВ Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за "Северный поток - 2"По мнению Марунича, даже если США надавят на западные компании, участвующие в постройке СП-2, Газпром сможет достроить трубопровод самостоятельно.

"Турецкий поток в этом смысле характерный пример. Да, Газпрому придется привлечь где-то деньги, несколько миллиардов евро, если он еще их не привлек... Хотя более половины проектного финансирования уже получено - эти санкции надо было продвигать раньше. Была какая-то большая игра между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, я слышал, что торг идет до сих пор, и СП-2 - всего лишь один из элементов этого большого торга. Остальные участники, финансировавшие проект, могут выйти, но ввод санкций - это тоже непростой механизм, и есть подозрение, что даже если они будут введены, СП будет уже фактически построен", - заключил Марунич.

Ранее в комментарии в комментарии Главреду Дмитрий Марунич пояснил, что у Киева нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта Северный поток-2.

"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта Северный поток-2. Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? Только лишь предлагать европейским компаниям-участникам проекта СП-2, европейским властям, от которых этот проект зависит, как-то учесть интересы Киева. Но, как мы видим, эти воззвания в целом малоэффективны", - сказал Марунич.