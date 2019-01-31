В Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за "Северный поток - 2"

31 января 2019, 10:38

По мнению немецких чиновников, Россия всегда была "надежным поставщиком".

Северный поток 2
Северный поток 2 / "РИА Новости"

Федеративная Республика Германия уже в ближайшем будущем в энергетической сфере намеревается отказаться от угля и АЭС, поэтому официальный Берлин так рьяно поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток-2".

С таким заявлением в прямом эфире канала ARD выступил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

"Мы в 2038 году откажемся от угля, мы откажемся от атома. Нам нужно стопроцентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас. Поэтому мы поддерживаем "Северный поток"-2", − сказал он.

Однако, чиновник особо отметил, что требованием к реализации проекта "Северного потока-2" остается обеспечение транзита газа через Украину после 2019-го.

Напомним, ранее Германия и Нидерланды "вписались" за Россию и "Северный поток-2". До этого эксперт рассказала, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины.

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Россия Украина Германия ФРГ Северный поток-2 транзит газа в Европу
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