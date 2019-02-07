Меркель рассказала о зависимости ЕС от "Северного потока-2"

Ангела Меркель / Reuters

Немецкий канцлер Ангела Меркель по результатам встречи глав стран, входящий в Вышеградскую группу, в четверг, 7 февраля, заявила о том, что Европейский союз ни в коей мере не будет зависеть от поставок российского газа по "Северному потоку-2".

Соответствующее сообщение опубликовало западное авторитетное деловое агентство Bloomberg.

"Меркель сказала, что ЕС не будет зависеть от российских газовых ресурсов", − написали журналисты.

Меркель также отметила, что, хотя Россия по-прежнему останется главным экспортером энергоресурсов в Европу, Украина должна остаться страной-транзитером газа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не приедет на встречу с Меркель − из-за разногласий по "Северному потоку-2". До этого журналисты агентства Bloomberg сообщали, что в Германии поддержка этого "газпромовского" проекта постепенно слабеет.