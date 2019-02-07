Макрон не поедет на встречу с Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2" - СМИ

Эммануэль Макрон / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон не будет участвовать 15-17 февраля Мюнхенской конференции по вопросам безопасности – из-за разногласий с официальным Берлином по проекту "Северный поток-2".

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники. По данным журналистов, изначально 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

К слову, немногим ранее МИД Франции подтвердил намерение официального Парижа поддержать пересмотр газовой директивы Европейского союза, который напрямую коснется реализации "газпромовского" проекта − газопровода "Северного потока - 2".

Напомним, ранее Макрон предложил создать новую модель мирового порядка, а также рассказал об унижении, повлиявшем на Путина.