Макрон предложил создать новую модель мирового порядка

Эммануэль Макрон считает, что нужно создать новую модель мирового порядка / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас мировой порядок сталкивается со сложностями в саморегуляции — экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны.

Мировому сообществу, вероятно, необходимо "создать новую модель и новый мировой баланс", рассказал глава государства, выступая в американском Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам французского лидера, новый миропорядок, к которому необходимо стремиться, должен базироваться на мировом и региональном сотрудничестве, а суверенитет стран и равенство людей стоит признать его важнейшими принципами.

"После Второй мировой войны на протяжении нескольких столетий мы видели мировой баланс, который был основан на блоках стран. Затем это были сверхдержавы. И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", — отметил президент.

Ранее на мероприятии в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН президент Петр Порошенко заявил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.