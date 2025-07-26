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"Трамп показал подконтрольность Путину": получат ли ВСУ оружие от США

Анна Ярославская
26 июля 2025, 02:30
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Дональд Трамп создал слишком много предохранителей, чтобы американское оружие не доехало до Украины.
Путин, Трамп, Жданов
Киев может не получить обещанную Трампом военную помощь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Какие проблемы могут возникнуть при поставках оружия
  • Какие предохранители создал президент Трамп

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сомневается, что Запад обеспечит Украину нужным количеством вооружений, поскольку, по его мнению, президент США Дональд Трамп создал слишком много предохранителей, чтобы американское оружие не доехало до Украины.

В интервью Главреду Трамп заявил, что глава Белогоь дома стремится привлечь инвестиции в военно-промышленный комплекс США. Но возникает вопрос, как Трамп намерен продавать вооружение - отдельно каждой стране Европы или странам НАТО.

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"Для последнего нужно соответствующее решение Альянса, а Словакия и Венгрия никогда не согласятся платить за оружие для Украины. У стран Евросоюза есть фонд в 150 млрд евро на повышение обороноспособности ЕС, в том числе и Украины, но и Венгрия и Словакия будут против. Плюс бюрократия – зная, как работает бюрократическая машина в США и европейских странах, дай бог, чтобы договоры были заключены к концу года. Даже если договоры заключат к осени, непосредственные поставки начнутся лишь по мере выпуска этого вооружения", - сказал Жданов.

Даже если в США и Европе преодолеют бюрократию и вето, при этом все равно останется главный предохранитель: оружие – американское, и передать его Украине могут только с разрешения США.

"Трамп еще раз продемонстрировал полную подконтрольность Путину. Вспомните детали их разговора, когда Путин попросил 60 дней для решения военных вопросов на поле бое, и Трамп дал ему это время. А где гарантия того, что Путин потом не отругает Трампа, и тот не запретит передачу американского оружия третьей стороне?", - сказал Жданов.

Эксперт выразил надежду, что у Украины получится добрать то оружие, которое мы должны были получить по программе экс-президента США Джо Байдена, поставки которого Трамп сначала остановил, а затем возобновил.

"Отдельная история с ракетами. Белый дом дал понять, что ни о каких Tomahawk речь не идет. Эти ракеты даже не включены в перечень того вооружения, которое планируется обсуждать в контексте закупок для Украины. Что же касается комплексов Patriot, то Трамп сказал о 17 комплексах, но – это для Европы. Нам Германия даст 2 своих комплекса и себе купит два новых", - объяснил Жданов.

"У меня нет особых надежд на новые поставки, потому что на каждом шагу свои нюансы", - резюмировал он.

помощь США, инфографика
Военная помощь США / Инфографика Главред

Военная помощь США - последние новости

Как писал Главред, Соединенные Штаты Америки согласовали два новых пакета военной помощи Украине общей стоимостью более 330 миллионов долларов.

Первый пакет, ориентированный на нужды противовоздушной обороны, оценивается в 180 миллионов долларов. Он включает закупку оборудования и услуг для обучения, поддержки и модернизации существующих систем ПВО американского производства.

В состав пакета входят существенные модификации, техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы, ремонтная поддержка, обучение персонала, а также инженерные, технические и логистические услуги.

Президент США Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

В Госдепе США заявили, что Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно". Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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Дональд Трамп Владимир Путин военная помощь Олег Жданов
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