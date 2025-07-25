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Падение Ил-76 в России: в Украине впервые простились с погибшими пленными

Сергей Кущ
25 июля 2025, 23:01
1782
Речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.
В Украине впервые простились с погибшими пленными
В Украине впервые простились с погибшими пленными / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, 24 ОМБр

Вы узнаете:

  • Украина вернула тела погибших в катастрофе
  • Имена Героев

Во Львове 25 июля попрощались с двенадцатью украинскими военными, которые находились в российском плену и погибли в самолете ИЛ-76 во время транспортировки на обмен.

Как сообщили 24 ОМБр имени короля Даниила, речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

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Имена погибших:

  • Владислав Бобровский;
  • Назарий Ковалик;
  • Деуран Тайлаков;
  • Ярослав Соболев;
  • Сергей Левкив;
  • Богдан Дудяк;
  • Иван Федека;
  • Ярослав Криваньо;
  • Иван Охапский;
  • Олег Кузьма;
  • Назар Петрикив;
  • Николай Трухан.

"Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня - мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома", - пишут в бригаде.

Прощание с погибшими
Прощание с погибшими / Фото: 24 ОМБр

Катастрофа Ил-76 - что известно

Напомним, Главред писал, что 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился самолет оккупантов Ил-76. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сразу сообщили, что на борту военно-транспортного самолета якобы находились украинские военнопленные (65 человек).

Впоследствии бывший секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области РФ, не было украинских военнопленных. При этом у Украины нет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

Почти через год уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76. Тогда же в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они нуждаются в дополнительной идентификации.

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Что известно о катастрофе Ил-76 в Белгородской области

Утром 24 января 2024 года в Белгородской области в районе села Яблоново потерпел катастрофу российский военно-транспортный самолет Ил-76. Падение самолета произошло на фоне российского вторжения в Украину. Сообщается, что самолет перевозил ракеты к ЗРК С-300, пишет Википедия.

Сначала российские пропагандисты утверждали, что на борту находились украинские военнопленные, но не предоставили никаких фактов в подтверждение этого. В Минобороны Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Минобороны РФ об украинских военнопленных.

Главное управление разведки заявило, что не располагает информацией о том, кто именно находился на самолете, хотя подтвердило о запланированном на 24 января обмене пленными. В разведке отметили, что Украина не была предупреждена Россией о маршруте перевозки пленных и необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства, поэтому вина за падение самолета лежит на России.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что работает над сбором данных о возможной гибели пленных в катастрофе.

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война в Украине Ил-76
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