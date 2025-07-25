Падение Ил-76 в России: в Украине впервые простились с погибшими пленными

Вы узнаете:
- Украина вернула тела погибших в катастрофе
- Имена Героев
Во Львове 25 июля попрощались с двенадцатью украинскими военными, которые находились в российском плену и погибли в самолете ИЛ-76 во время транспортировки на обмен.
Как сообщили 24 ОМБр имени короля Даниила, речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.
Имена погибших:
- Владислав Бобровский;
- Назарий Ковалик;
- Деуран Тайлаков;
- Ярослав Соболев;
- Сергей Левкив;
- Богдан Дудяк;
- Иван Федека;
- Ярослав Криваньо;
- Иван Охапский;
- Олег Кузьма;
- Назар Петрикив;
- Николай Трухан.
"Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня - мы провели их в последний путь. На родной земле. Дома", - пишут в бригаде.
Катастрофа Ил-76 - что известно
Напомним, Главред писал, что 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился самолет оккупантов Ил-76. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сразу сообщили, что на борту военно-транспортного самолета якобы находились украинские военнопленные (65 человек).
Впоследствии бывший секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области РФ, не было украинских военнопленных. При этом у Украины нет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.
Почти через год уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76. Тогда же в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они нуждаются в дополнительной идентификации.
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Что известно о катастрофе Ил-76 в Белгородской области
Утром 24 января 2024 года в Белгородской области в районе села Яблоново потерпел катастрофу российский военно-транспортный самолет Ил-76. Падение самолета произошло на фоне российского вторжения в Украину. Сообщается, что самолет перевозил ракеты к ЗРК С-300, пишет Википедия.
Сначала российские пропагандисты утверждали, что на борту находились украинские военнопленные, но не предоставили никаких фактов в подтверждение этого. В Минобороны Украины заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию Минобороны РФ об украинских военнопленных.
Главное управление разведки заявило, что не располагает информацией о том, кто именно находился на самолете, хотя подтвердило о запланированном на 24 января обмене пленными. В разведке отметили, что Украина не была предупреждена Россией о маршруте перевозки пленных и необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства, поэтому вина за падение самолета лежит на России.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что работает над сбором данных о возможной гибели пленных в катастрофе.
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