РФ заявила о передаче Украине тел погибших при падении Ил-76: комментарий штаба

Главные тезисы:
- В РФ убеждают, что тела погибших уже в Украине
- Украина проверяет информацию, предоставленную Россией
Уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту ИЛ-76 во время авиакатастрофы 24 января 2024 года.
Как пишут росСМИ, в ответ относительно передачи тел погибших в авиакатастрофе она отметила, что это произошло при ее прямом присутствии.
В то же время на слова Москальсковой уже отреагировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они требуют дополнительной идентификации.
"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.
В координационном штабе также заверили, что отслеживают ситуацию и находятся во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.
Падение ИЛ-76 - что известно
Напомним, 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился самолет ИЛ-76. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сразу сообщили, что на борту военно-транспортного самолета якобы находились украинские военнопленные (65 человек).
Впоследствии, как писал Главред, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в этот день должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной, однако он сорвался.
После авиакатастрофы возникло немало версий, что на самом деле могло произойти и были ли на борту украинские военнопленные. В частности военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что на кадрах с места авиакатастрофы не видно тел, в то же время корпус самолета "разлетелся" в воздухе от удара ракетой. А это, по мнению Коваленко, может косвенно указывать, что Ил-76 таки мог перевозить именно боеприпасы к С-300.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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