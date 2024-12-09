РФ заявила о передаче Украине тел погибших при падении Ил-76: комментарий штаба

Уполномоченная по правам человека РФ заявила, что лично присутствовала при передаче тел военнослужащих.

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Ситуация с передачей тел якобы погибших украинцев на борту ИЛ-76 отслеживается / Коллаж: Главред, фото: flickr, Instagram, moskalkova.official

Главные тезисы:

В РФ убеждают, что тела погибших уже в Украине

Украина проверяет информацию, предоставленную Россией

Уполномоченная по правам человека страны-агрессора России Татьяна Москалькова вышла с заявлением о том, что РФ уже передала украинской стороне тела военнопленных, которые якобы погибли на борту ИЛ-76 во время авиакатастрофы 24 января 2024 года.

Как пишут росСМИ, в ответ относительно передачи тел погибших в авиакатастрофе она отметила, что это произошло при ее прямом присутствии.

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В то же время на слова Москальсковой уже отреагировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что Украине действительно недавно передали останки погибших, однако они требуют дополнительной идентификации.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

В координационном штабе также заверили, что отслеживают ситуацию и находятся во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами.

Падение ИЛ-76 - что известно

Напомним, 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился самолет ИЛ-76. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сразу сообщили, что на борту военно-транспортного самолета якобы находились украинские военнопленные (65 человек).

Впоследствии, как писал Главред, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что в этот день должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной, однако он сорвался.

После авиакатастрофы возникло немало версий, что на самом деле могло произойти и были ли на борту украинские военнопленные. В частности военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что на кадрах с места авиакатастрофы не видно тел, в то же время корпус самолета "разлетелся" в воздухе от удара ракетой. А это, по мнению Коваленко, может косвенно указывать, что Ил-76 таки мог перевозить именно боеприпасы к С-300.

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