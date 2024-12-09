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Доллар по 45 гривен: финансовые аналитики поделились неутешительным прогнозом

Марина Фурман
9 декабря 2024, 14:25
826
За последний год курс доллара вырос на 13,0%.
доллар
Каким будет курс доллара / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара в декабре
  • Будет ли валюта расти

В Украине курс доллара в следующие 12 месяцев, вероятно, будет расти. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и населения прогнозируют, что в декабре 2024 года, курс доллара составит 44,83 грн. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

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По информации НБУ, в ноябре прогнозировали, что курс будет держаться на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре - 44,54 грн/доллар.

Руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные за август).

По состоянию на 9 декабря официальный курс валюты составляет 41,44 грн/доллар. За последний год курс вырос на 13,0% (с 36,67 грн/доллар на 9 декабря 2023 года).

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: НБУ

Курс доллара в Украине - новости по теме

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 41,4446 гривны за 1 доллар, что на -0,1529 грн меньше по сравнению с предыдущим днем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.

Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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