Доллар по 45 гривен: финансовые аналитики поделились неутешительным прогнозом

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара в декабре
- Будет ли валюта расти
В Украине курс доллара в следующие 12 месяцев, вероятно, будет расти. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.
Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и населения прогнозируют, что в декабре 2024 года, курс доллара составит 44,83 грн. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).
По информации НБУ, в ноябре прогнозировали, что курс будет держаться на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре - 44,54 грн/доллар.
Руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные за август).
По состоянию на 9 декабря официальный курс валюты составляет 41,44 грн/доллар. За последний год курс вырос на 13,0% (с 36,67 грн/доллар на 9 декабря 2023 года).
Курс доллара в Украине - новости по теме
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) объявил о снижении курса доллара к гривне. Согласно данным на официальном сайте регулятора, курс доллара на 9 декабря 2024 года установлен на уровне 41,4446 гривны за 1 доллар, что на -0,1529 грн меньше по сравнению с предыдущим днем.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс валют в Украине будет и дальше колебаться в Украине. В начале декабря динамика валютного рынка, как и в ноябре, будет определяться стратегией регулятора, направленной на минимизацию влияния инфляции на валютные курсы.
Как писал Главред со ссылкой на банкира, в последний месяц 2024 года курс доллара в Украине вырастет. Однако, курс валют может быть меньше, чем прогнозировалось.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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