В 2025 году требования к выходу на пенсию станут жестче: ПФУ назвал новые правила

Ежегодно минимальная продолжительность стажа для получения пенсии будет расти, сообщили в Пенсионном фонде.

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Что изменится для украинцев, которые планируют выйти на пенсию в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Основные тезисы:

С 1 января 2025 года необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа для выхода на пенсию

Если в 65 лет стаж меньше 15 лет, пенсия не назначается

До 2028 года минимальная продолжительность стажа для пенсии будет расти

В 2025 году вступают в силу новые требования для граждан, которые планируют выходить на пенсию. Минимальное количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, возрастет. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области.

С 1 января 2025 года, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа как для мужчин, так и для женщин. Если стажа недостаточно, возможность выхода на пенсию переносится на 63 года. Для этого необходимо иметь 22 до 31 года стажа.

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Если же стажа меньше 22 лет, пенсию можно получить только в 65 лет. Чтобы выйти на пенсию в 65-летнем возрасте, необходимо иметь от 15 до 21 года страхового стажа.

В случае, если в 65 лет у человека нет 15 лет страхового стажа, то он не будет иметь права на пенсию. Вместо пенсии человек будет получать социальную помощь.

Страховой стаж для выхода на пенсию в 2025 году / Фото: ГУ Пенсионного фонда Украины в Винницкой области

Правила выхода на пенсию до 2028 года

Согласно новым правилам, до 2028 года требования к страховому стажу ежегодно будут увеличиваться. В 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь уже 35 лет стажа.

"Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Обратиться за назначением пенсии можно будет лично через отделение ПФУ или дистанционно через портал электронных услуг.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство имеет достаточно ресурсов для обеспечения выплат пенсий и зарплат. Он заверил, что все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме и в соответствии с законодательством.

Также в марте 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2025 год, который подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме этого, Минсоцполитики сообщило, что правительство готовит законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Документ предусматривает переход к накопительным пенсиям с постепенным уменьшением ставки ЕСВ: с 22% до 15% в течение трех лет.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины

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