Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

Юлия Закрепа
26 октября 2024, 17:45
40
В Украине хотят ввести обязательные платежи в государственные или негосударственные пенсионные фонды.
В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно
Как будут выплачивать пенсии в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из материала:

  • В Украине введут обязательные платежи в пенсионные фонды
  • Что известно о переходе к накопительным пенсиям

Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Текст законопроекта был опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины и до 28 октября находится на общественном обсуждении.

"Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные основы системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, целью которой является формирование пенсионных накоплений участниками системы и получение ими дополнительных к общеобязательному государственному пенсионному страхованию пенсионных выплат", - говорится в документе.

видео дня

Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет:

  • первый год - уменьшение с 22% до 17%;
  • второй год - до 16%;
  • третий год и в дальнейшем - 15%.

Вместе с тем будут введены обязательные платежи в государственные или негосударственные пенсионные фонды, которые будут платить не только работники, но и работодатели.

Обязательный накопительный взнос составит 1% от базы начисления в первый год, 2% - во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели. Кроме этого работники смогут по желанию платить "дополнительный накопительный взнос".

Выплата пенсий - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Раде предлагают украинцам выплачивать пенсии по-новому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается проводить выплату пенсий по-новому. "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.

Стало известно, кому из украинцев может прийти более низкая пенсия. Украинские пенсионеры в новом месяце могут получить уменьшенные выплаты из-за штрафных санкций. Это касается той категории граждан, которые вовремя не информируют об определенных изменениях, в частности трудоустройства или увольнения.

В правительстве назвали дату повышения выплат пенсий в Украине. Денис Шмыгаль сообщил о том, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии. Следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года, как это делали в 2023-м и 2024-м годах.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии новости Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

16:43Украина
В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

16:05Украина
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

15:25Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Вырастет размером с кулак: что сыпать под чеснок на зиму для щедрого урожая

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Украину накрывает магнитная буря: когда закончится этот шторм

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Последние новости

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

17:45

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

17:41

Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

16:43

КНДР перебрасывает элитные войска на Курщину: до 28 октября соберут 5 тысяч солдат - NYT

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
16:23

"Угледарский сценарий может повториться": какой город под угрозой оккупации

16:15

Россия уходит в аутсайдеры: саммит БРИКС обнулил все намерения Путина - Подоляк

16:05

В Украине появятся четыре завода Rheinmetall: стали известны детали

15:37

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 6: головоломка на внимательность

Реклама
15:25

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

15:20

Комбриг 93-й ОМБр раскрыл, что будет победой Украины в войне

15:02

Он призывного возраста: Роднянский рассказал, что делает его сынВидео

14:50

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикетаВидео

14:48

Что делать, если на ноутбуке быстро садится батарея: простое решение

14:45

"Украинских военных в плен брать не будут": войска РФ получили новый приказ

14:25

Украинский актер шокировал шрамами на руках после попытки самоубийстваВидео

14:04

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции

14:00

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами

13:58

Женщина показала гениальный лайфхак, как на тесной парковке не поцарапать соседние авто дверьюВидео

13:47

Как размножать алоэ вера: способ, который работает на 100%Видео

Реклама
13:12

Есть прилеты и погибшие: РФ запустила по Украине почти 100 ракет и дронов - сколько сбили

13:02

В России анонсируют окончание "СВО": оккупантам нечем воевать

12:41

В Украине начали действовать новые правила выдачи повесток: что изменилось - адвокат

12:24

Как правильно есть ножом и вилкой и как показать, что трапеза оконченаВидео

12:15

Ошибку на картинке найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

11:50

РФ применила новую тактику для ударов дронов по Киеву: в КГВА раскрыли детали

11:23

Бронирование военнообязанных в Украине частично возобновили - Кабмин

11:19

4 погибших, есть разрушения: Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по УкраинеФото

11:12

ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes

10:48

Похудела на 45 килограмм без диет: украинская актриса раскрыла свой секрет

10:12

Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

09:40

Как вырастить розу из черенка в картошке: флорист разоблачила обманВидео

09:34

Враг уже в городе: над Селидовом нависла серьезная угроза - Варченко

09:22

Погибла девочка, есть пострадавшие: РФ ночью более 7 часов атаковала Киев - появились детали

08:58

Российские оккупанты продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали направления

08:53

ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW

08:10

До выборов в США можно избежать худшего: когда закончится войнамнение

08:09

Путин врет о больших потерях ВСУ на Курщине: в ISW объяснили цель главы Кремля

06:10

Новая магнитная буря врывается в страну: обрушится почти 6-балльный шторм

06:10

Военный преступник Путин выдал новое заявлениемнение

Реклама
05:58

Гороскоп на завтра 27 октября: Тельцам - успех во всем, Скорпионам - не повезет

05:00

Какой сегодня праздник 26 октября 2024: почему нельзя в этот день убирать

04:36

Дома будет тепло и комфортно: какой тип обогревателя не высушивает воздух

04:05

Не хуже электрического: как сделать самодельный обогреватель из свечей - инструкцияВидео

03:30

Блюда больше не прилипнут: как правильно разогреть стальную сковородкуВидео

01:00

Посевной календарь на ноябрь 2024: названы лучшие дни для хорошего урожая

25 октября, пятница
23:39

В Днепре - пожар, есть тяжелораненые: РФ ударила баллистикой по жилым домамФото

23:03

Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

22:27

Украинскую певицу ударили во время концерта

22:20

Продолжают "лететь головы": руководителей шести прокуратур выгнали с должности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять