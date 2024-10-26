В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

Главное из материала:
- В Украине введут обязательные платежи в пенсионные фонды
- Что известно о переходе к накопительным пенсиям
Минсоцполитики подготовило проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Текст законопроекта был опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины и до 28 октября находится на общественном обсуждении.
"Этот Закон определяет правовые, экономические и организационные основы системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения, целью которой является формирование пенсионных накоплений участниками системы и получение ими дополнительных к общеобязательному государственному пенсионному страхованию пенсионных выплат", - говорится в документе.видео дня
Законопроект предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям. В частности предлагается уменьшать ставку ЕСВ (Единого социального взноса) в течение трех лет:
- первый год - уменьшение с 22% до 17%;
- второй год - до 16%;
- третий год и в дальнейшем - 15%.
Вместе с тем будут введены обязательные платежи в государственные или негосударственные пенсионные фонды, которые будут платить не только работники, но и работодатели.
Обязательный накопительный взнос составит 1% от базы начисления в первый год, 2% - во второй год. С третьего года этот взнос составит 3%. Его будут платить и работники, и работодатели. Кроме этого работники смогут по желанию платить "дополнительный накопительный взнос".
Выплата пенсий - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Раде предлагают украинцам выплачивать пенсии по-новому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предлагается проводить выплату пенсий по-новому. "Новая почта" сможет стать оператором пенсионных выплат через свою платежную систему NovaPay.
Стало известно, кому из украинцев может прийти более низкая пенсия. Украинские пенсионеры в новом месяце могут получить уменьшенные выплаты из-за штрафных санкций. Это касается той категории граждан, которые вовремя не информируют об определенных изменениях, в частности трудоустройства или увольнения.
В правительстве назвали дату повышения выплат пенсий в Украине. Денис Шмыгаль сообщил о том, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии. Следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года, как это делали в 2023-м и 2024-м годах.
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