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Пока тел никто не видел: Буданов подловил РФ на фейках насчет падения Ил-76

Алексей Тесля
31 марта 2024, 22:06
Никаких новых доказательств страна-террорист РФ не предоставила, подчеркнул начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал крушение Ил-76 в РФ / Коллаж: Главред, Фото: NV, mil.ru

Никакой новой информации о падении Ил-76 в РФ в январе 2024 года нет, пока тел никто не видел, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Пока тел никто не видел. Это опять-таки возвращает нас к тому же вопросу: а кто же там был, в каком количестве, был ли там вообще и что там на самом деле случилось? Когда Россия говорит: там все очевидно – Украина сбила, а потом никого не допускает и не показывает ни обломки, ни тела, которые должны были показать, чтобы доказать миру, что Украина виновата. Но этого нет", - сказал он в эфире национального телемарафона.

По словам Буданова, все, что было известно, таким и остается, при этом никаких новых доказательств страна-террорист РФ не предоставила.

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"Нет ни тел, нет никаких международных экспертов, расследователей там… То есть очевидно, что российская федерация скрывает определенные обстоятельства", - сказал он.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Уничтожение российских самолетов

Как сообщал Главред, 12 марта в Ивановской области России разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В самолете загорелся и отвалился двигатель, пилот пытался совершить посадку, но не удалось.

Напомним, по данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отметилась массовой ликвидацией российских самолетов, за 2 недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют КАБы, однако эти удары не прекращаются.

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