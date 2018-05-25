"Плавающий рост опять повеселил". Политолог потроллил Путина из-за фото с Макроном

Политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий потроллил президента РФ Владимира Путина из-за фотографии, на которой глава государства выглядит почти одного роста с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Плавающий" рост российского лидера опять повеселил, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"… при 152 реальных и 170 номинальных сантиметров роста его умудрились "дотянуть" до 179-сантиметрового Макрона!)))", — отметил эксперт.

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Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман, писал, что главный герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец" — лидер одного из самых могущественных кланов итало-американской мафии Дон Вито Корлеоне — подарил бы Владимиру Путину на день рождения паяльник. По его словам, инструмент понадобился бы президенту, поскольку нужно же "периодически олигархов пытать, чтобы не забывали "на виолончели" скидываться".