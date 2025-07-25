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Доведение Яниса до самоубийства: над Седоковой серьезно сгущаются тучи

Алена Кюпели
25 июля 2025, 23:22
44
Адвокаты серьезно взялись за Седокову и будут делить ее имущество.
Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова может попасть под статью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Кратко:

  • Чего пытается добиться семья баскетболиста
  • Что делает Седокова

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, может предстать перед законом за "доведение до самоуйбиства".

Как пишут российские пропагандисты, адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы семьи погибшего Яниса Тиммы, сообщила, что было написано заявление в полицию двух стран, чтобы привлечь предательницу Анну Седокову к уголовной ответственности.

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Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой / instagram.com/annasedokova

"Мы подали заявление в правоохранительные органы на Анну Седокову, чтобы привлечь ее по статье УК РФ "Доведение до самоубийства". В Латвии и в РФ поданы аналогичные заявления", - сказала Грачева.

Издание напомнило, что по факту смерти Яниса Тиммы следственная проверка установила, что он покончил с собой, иные версии не подтвердились.

По ее словам, к настоящему моменту Седокова категорически отказывалась от каких-либо переговоров с родственниками своего бывшего мужа и придерживается стратегии "хранить гробовое молчание".

Анна Седокова, Янис Тимма
Анна Седокова, Янис Тимма / instagram.com/annasedokova

"Мы будем претендовать на все сбережения Седоковой в рамках раздела имущества и восстановления прав обязательного наследника Кристиана Тиммы", — добавила адвокат.

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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