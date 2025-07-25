В Раде заговорили об открытии границ для мужчин - кого это касается

Разрешение выезда за границу мужчинам в возрасте 18-24 лет требует осторожного подхода из-за конституционных рисков, заявил нардеп Федор Вениславский.

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В Раде заговорили об открытии границ для мужчин - что известно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Вениславский:

Выезд мужчин 18-24 лет за границу это сложный вопрос

Важно обеспечить принцип равенства и соответствие конституции

Выезд 17-летних за границу потенциально является угрозой для будущего Украины

В Верховной Раде не так давно заговорили о возможности разрешить выезд за границу для мужчин определенных категорий. В частности, речь шла о мужчинах в возрасте 18-24 года. О возможности принятия такого решения рассказал народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНИАН.

По его словам, этот вопрос является чрезвычайно сложным. Вениславский пояснил, что он имеет как психологическое измерение, так и касается перспектив ведения войны и соответствия Конституции. Ведь если разрешить выезд за границу одной части военнообязанных от 18 лет, а другим - нет, это нарушит принцип равенства. Именно поэтому сейчас ведется работа над тем, чтобы минимизировать риски неконституционности таких решений.

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В то же время есть осознание, что проблему нужно решать, поскольку иначе подростки, которые выезжают из страны в 17 лет, не смогут вернуться в Украину в ближайшее время, ведь после достижения 18 лет им не позволят повторно выехать.

"Это создает потенциальные угрозы для будущего Украины, поскольку молодое поколение "оседает" за рубежом и не возвращается в Украину.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, мужчины, которые имеют бронь от мобилизации, могут законно пересекать границу. Как пояснил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, такие лица имеют право на выезд как в служебные командировки, так и во время отпуска.

В то же время в Украине могут смягчить ограничения по выезду для некоторых категорий мужчин. В частности, министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что парламентарии могут рассмотреть возможность разрешения на выезд мужчинам в возрасте до 25 лет.

Кроме этого, Кабинет Министров расширил перечень граждан, которым разрешён выезд за пределы страны, предоставив такое право ещё нескольким категориям мужчин.

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О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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