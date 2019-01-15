У Меркель прокомментировали угрозы США по Северному потоку-2

В Берлине отметили, что Вашингтон такие заявления делает не впервые.
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с критикой в адрес писем от посла США Ричарда Гренелла с предупреждением о введениях санкций за участие в строительстве газопровода Северный поток-2.
"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - цитирует Крамп-Карренбауэр DW.
Лидер партии Меркель подчеркнула, что со стороны Вашингтона подобные угрозы звучат уже не первый раз.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что немецким компаниям не нужно отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.