У Меркель прокомментировали угрозы США по Северному потоку-2

Крамп-Карренбауэр раскритиковала угрозы со стороны США / Фото: CDU

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с критикой в адрес писем от посла США Ричарда Гренелла с предупреждением о введениях санкций за участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

"Следует сказать, что такая форма дипломатического обращения непривычна, но она не является новой. Подобное мы уже видели во время его вступления в должность. Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ", - цитирует Крамп-Карренбауэр DW.

Лидер партии Меркель подчеркнула, что со стороны Вашингтона подобные угрозы звучат уже не первый раз.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что немецким компаниям не нужно отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.