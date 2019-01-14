В МИД Германии отреагировали на угрозы США о санкциях из-за Северного потока-2

В Германии считают, что власти США должны отреагировать на угрозу / Фото: REUTERS

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что немецким компаниям не нужно отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла с предупреждением о введениях санкций со стороны Вашингтона за участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Как сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, компании обратились к ведомству с вопросом о том, как необходимо реагировать на заявление из США.

Отмечается, что в Германии расценили заявление Гренелла, как "откровенную угрозу". В МИД Германии заявление США расценили, как провокацию. Они убеждены, что в связи с этим американское правительство должно выразить протест.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Северный поток-2 снижает эффект антироссийских санкций и "убивает" Украину.