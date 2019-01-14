В Германии поддержка проекта "Северный поток-2" постепенно слабеет - Bloomberg

Северный поток-2

Часть окружения немецкого канцлера Ангелы Меркель выступает против строительства трубопровода по геополитическим причинам.

Как сообщает Bloomberg, одной из таких причин считается то, что после ввода в эксплуатацию СП-2 у Москвы будут развязаны руки в отношении Украины. При этом Меркель поддержала проект, не в последнюю очередь потому, что в нем принимают участие несколько крупных западноевропейских компаний, включая Royal Dutch Shell, а также такие немецкие компании как Wintershall и BASF.

С другой стороны, Германия ощущает давление Штатов, хотя и отвечает на критику Вашингтона.

"По этому трубопроводу в Европу придет не только российский газ, но и российское влияние, – сказал посол США в Германии Ричард Гренелл в своем заявлении для Bloomberg News. – Сейчас неподходящий момент для того, чтобы давать Москве дополнительные преимущества".

Читайте такжеПочему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провалВ прошлом году Соединенные Штаты несколько раз намекали, что они могут ударить по этому проекту санкциями, и Bloomberg пишет, что в сложившейся ситуации такие меры, вероятно, являются неизбежными. Тем не менее, с европейской точки зрения правительство США фактически блокирует надежный источник поставок природного газа, чтобы дать преимущество своим энергетическим компаниям, что совсем не похоже на заботу об энергонезависимости Европы.

В настоящий момент, уточняет издание, спрос на природный газ в Европе растет, а в результате политики, направленной на закрытие атомных и угольных электростанций, будет только способствовать росту потребления газа в большинстве европейских стран. Именно поэтому участники проекта "Северный поток-2" утверждают, что Европе необходим новый трубопровод. Однако, администрация Трампа надеется добиться остановки этого проекта, чтобы способствовать наращиванию экспорта американского СПГ в Европу.