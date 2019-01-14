В Германии ответили на американские угрозы по поводу "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / REUTERS

Немецкие политики подвергли критике американского посла Ричарда Гренелла из-за угрозы введения санкций против немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", – заявил заместитель главы фракции "левых" в Бундестаге Фабио Де Мази, сообщает портале Spiegel. По словам народного избранника, американские санкции против немецких компаний прямо противоречат нормам международного права.

Кроме того, депутат Юрген Хардт, спикер по вопросам внешней политики фракции партии ХДС/ХСС, прямо назвал угрозы немецким компаниям неприемлемыми в трансатлантических отношениях. И призвал правительство ФРГ выразить протест Белому дому.

Напомним, ранее СМИ узнали, как США планируют "шугануть" строителей "Северного потока-2". Тем не менее, в "Газпроме" позднее рассказали, когда начнутся поставки газа в Европу по этому газопроводу.