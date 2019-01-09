СМИ узнали, как США "шуганут" строителей "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / Sputnik Эстония

В Белом доме всерьез рассматривают возможность запуска санкционного процесса против компаний, принимающих участие в возведении российского газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее сообщение опубликовало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Согласно их данным, санкции в первую очередь будут направлены на прокладывающие трубы проекта "Газпрома" — швейцарскую группу Allseas и итальянскую Saipem.

По данным журналистов, федеральное правительство Германии "обеспокоенно" оценивает попытки США помешать строительству "Северного потока-2" и пытается оказать влияние на Вашингтон различными способами.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему в Германии повелись на "Северный поток-2".