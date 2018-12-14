Эксперт объяснил, почему в Германии "повелись" на "Северный поток-2"

"Северный поток-2" / Deutsche Welle

Политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" рассказал о том, почему немецкий бизнес оказывает большую поддержку проекту "Газпрома" – строительству газопровода "Северный поток-2".

""Северный поток-2" - это даже не совсем стремление немцев как целого народа. Это - своеобразная экономическая взятка, на который согласилась значительная часть немецкого бизнеса. Власть в лице Меркель не может противопоставляться таким вызовам экономического сообщества. Россия предлагает немецкому бизнесу газ фактически по себестоимости, невероятно выгодные условия поставок, реализации и тому подобное. То, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, похоже, поняли не все", − высказался эксперт.

Чорновил полагает, что затормозить либо вовсе помешать воплощению проекта "Северного потока-2" в жизнь могут лишь США. "Но последние предупреждения США после керченской авантюры заставят кое-кого в Германии задуматься. Россия предлагает дешевый газ, и США предлагают дешевый газ. Но Вашингтон, кроме пряника, имеет еще и кнута, а Россия - лишь словесные угрозы. Поэтому я бы не делал больших ставок на то, что "Поток" заработает и будет хорошее экономическое будущее", − подытожил он.

Напомним, ранее Чорновил спрогнозировал судьбу Керченского моста, а также объяснил значение разрыва Украиной дружбы с Россией.