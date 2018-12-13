"Пожелание Путина не сбылось": эксперт объяснил значение разрыва Украиной "дружбы" с Россией

Благодаря договору о дружбе могло исполниться пожелание Владимира Путина по Украине, полагает аналитик

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил сообщил, что после разрыва договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией юридически и практически очень мало что меняется, но теперь нашу страну не смогут упрекать в невыполнении соглашений, которые нарушают российские власти.

Договор о дружбе Украины и РФ был подписан в 90-е, чтобы создать условия для подписания ряда соглашений, в том числе о границе, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, если бы наша страна не разорвала "дружбу" с Россией, то тогда бы исполнилось пожелание российского лидера Владимира Путина — чтобы для всего мира украинцы сравнялись с россиянами.

"Непродление договора и его окончательная отмена, согласно венской конвенции о международных договорах, сохраняет в силе все сделки, которые возникли в результате его деятельности", — отметил собеседник.

В то же время "большинство положений этого рамочного договора продублированы другими соглашениями". "Нам еще предстоит подумать, все ли они нам нужны. Есть и те, которые исчезнут вместе с так называемым "Большим договором", — заявил экс-нардеп.

"Например, мы, как и они, больше не должны учитывать мнение "партнера" при создании союзов, международных объединений и тому подобное. Но это и другие подобные обязательства РФ и так игнорировала, а от нас требовала неукоснительного выполнения", — сказал Чорновил.

Читайте такжеЭкс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной"То же касается и других позиций, в частности, о правах украинских граждан в РФ и наоборот. Но они эти положения не выполняли вообще никогда. Или что-то изменится сейчас в любой сфере? Возможно. Но точно не из-за отмены этого договора, а потому что РФ — агрессор и новый образ откровенно фашистского государства", — полагает аналитик.

"Они и так уже все нарушили еще при действующем договоре. Есть ли гарантия, что сейчас не будут нарушать? Конечно же, нет, но не из-за отмены договора", — подчеркнул собеседник.

"Есть другой аспект. Мы прекращаем договор механизмом, который предусмотрен им самим. А если бы разорвали раньше и как-то по-другому, то это был бы незаконный выход из-под его действия", — отметил эксперт.

"Более того, по международному праву нормы договора и дальше были бы для нас обязывающими. И тогда бы исполнилось пожелание Путина — чтобы для всего мира мы сравнялись с ними", — заявил он.

"Сейчас именно РФ является единственным нарушителем всех статей договора, а тогда бы они убеждали мир, что мы ничем не лучше: мол, и те, и другие отказались выполнять подтвержденные договоренности. А то, что одни только словом, а другие — делом и кровью, то это уже никого бы не интересовало. Поэтому раньше выходить из договора мы не могли", — объяснил аналитик.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206). Позже документ подписал президент Петр Порошенко.

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.