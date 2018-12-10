Порошенко разорвал "дружбу" Украины с Россией

10 декабря 2018, 15:39

Президент подписал закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и РФ.

Порошенко одобрил разрыв
Президент одобрил разрыв "дружбу" Украины с Россией / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко одобрил разрыв договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией.

Президент подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", говорится на сайте главы государства.

По словам украинского лидера, "дружба" между Украиной и РФ не была разорвана ранее, поскольку наша страна использовала положения договора в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие инстанции к России как нарушителю документа и норм международного права. 

В договоре, в частности, говорится, что Украина и Росссия "строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения..., территориальной целостности, нерушимости границ..., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела..., добросовестного выполнения взятых международных обязательств..., норм международного права...".

Читайте такжеЭкс-министр сказал, как Россия может ответить на разрыв "дружбы" Украиной"Непродление договора (о дружбе — Ред.) с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", — подчеркнул президент.

Напомним, 6 декабря во время заседания Верховная Рада поддержала законопроект "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206).

Справка. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, документ 14 января 1998-го ратифицировала Верховная Рада. "Дружба" вступила в силу 1 апреля 1999 года.

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Рада Россия Дружба Петр Порошенко
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