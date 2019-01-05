В "Газпроме" рассказали, когда начнутся поставки газа в Европу по "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" / Getty Images

Глава правления российской корпорации-монополиста "Газпром" Алексей Миллер уверен в том, что поставки "голубого топлива" в страны Западной Европы по газопроводу "Северный поток-2" начнутся по строго плану – с 1 января 2020-го.

"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа — 1 января 2020 года", - заявил он в эфире российского телевидения.

Напомним, ранее Миллер хвастался тем, сколько километров "Северного потока-2" уже построено. Позднее глава МИД Польши назвал новый российский газопровод "убийцей Украины".