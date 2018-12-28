В "Газпроме" похвастались, сколько построили километров "Северного потока - 2"

О длине уже проложенных труб "Северного потока-2" рассказал лично глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Российская корпорация-монополист "Газпром" построил более 380 километров своего нового проекта - газопровода "Северного потока-2".
С таким заявлением в пятницу, 28 декабря, выступил глава правления корпорации Алексей Миллер, сообщает новостное агентство "РИА Новости".
По его словам, еще в сентябре нынешнего стартовала укладка газопровода в Балтийском море.
"На сегодняшний день уже уложено более 380 километров. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремлю и России предрекли зависимость от "Северного потока-2". Позднее эксперт объяснил, почему в Германии повелись на "Северный поток-2".