В "Газпроме" похвастались, сколько построили километров "Северного потока - 2"

"Северный поток-2" / REUTERS

Российская корпорация-монополист "Газпром" построил более 380 километров своего нового проекта - газопровода "Северного потока-2".

С таким заявлением в пятницу, 28 декабря, выступил глава правления корпорации Алексей Миллер, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

По его словам, еще в сентябре нынешнего стартовала укладка газопровода в Балтийском море.

"На сегодняшний день уже уложено более 380 километров. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кремлю и России предрекли зависимость от "Северного потока-2". Позднее эксперт объяснил, почему в Германии повелись на "Северный поток-2".