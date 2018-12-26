Кремлю и России предрекли зависимость от газопровода "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / Reuters

Воплощение в жизнь и запуск в эксплуатацию амбициозного "газпромовского" проекта - газопровода "Северный поток-2" - приведет не к зависимости Европы от РФ, а ко взаимозависимости обеих сторон.

Такое мнение в интервью немецкому изданию Der Spiegel озвучил депутат федерального парламента и экс-министр ФРГ по охране окружающей среды Юрген Триттин.

Читайте также"Не из любви к Украине": экс-канцлер Германии объяснил позицию США по Северному потоку-2Как считает парламентарий, европейские клиенты в случае осложнений способны быстро перейти на сжиженный газ из США или Катара, в то время как для РФ крайне важен конечный потребитель - потому как строительство каждого газопровода требует громадных усилий и больших затрат.

Поскольку связи между производителем и потребителем очень велики, то возникает взаимная зависимость, подытожил Триттен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что газопровод "Северный поток-2" начали прокладывать в экономической зоне Швеции.