Смерть "Северного потока-2" будет сопровождаться не грохотом, а хныканьем - The American Interest

Не дайте себя запутать недавним утверждениям: санкции США и ослабление европейского консенсуса делают строительство "Газпромом" спорного трубопровода "Северный поток-2" менее вероятным, чем когда-либо.

Такое мнение в издании The American Interest выразил Джон Хербст - директор Атлантического Совета "Центр Евразии", который с 2000 по 2003 год был послом США в Узбекистане, а с 2003 по 2006 год - послом США в Украине.

Несмотря на недавние разрешения со стороны Финляндии и Швеции по прокладке трубопровода в своих исключительных экономических зонах, маловероятно, что проект будет реализован. Прямо сейчас ведется борьба по поводу этого спорного проекта, предусматривающего транспортировку природного газа непосредственно в Германию в обход Украины, Белоруссии и Польши, и сосредоточена она на вопросе о получении разрешения от правительств для прокладки трубопровода в их территориальных водах, а также от Европейского Союза в целом.

Но это не единственные препятствия, которые необходимо преодолеть для начала строительства трубопровода, поскольку Соединенные Штаты десять месяцев назад ввели новый фактор в уравнение. В июле 2017 года в ответ на заигрывание Администрации Трампа с идеей смягчения санкций в отношении Москвы Конгресс принял более жесткий законопроект о санкциях, который, в частности, потребовал от Администрации разработать список лиц в окружении Путина, которые косвенным образом превращаются в объект санкций за их связь с агрессивной политикой президента Путина. Среди попавших в список санкции на себе уже ощутили Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг - это был предупредительный выстрел для московской финансовой элиты.

Politico "Северный поток-2" не должен быть построен

Введенные санкции привели к значительному росту трудностей, связанных с поиском партнеров для проекта. Отчасти это результат того, как сегодня ведется бизнес в России. Геополитическая цель "Северного потока-2" - позволить Москве продавать свой газ на Запад, не полагаясь на ГТС Украины. По замыслу, это нанесло бы экономический удар по киевскому правительству, которое Москва пытается дестабилизировать, а также обезопасило Москву от перебоя с поставками газа в Европу, если она решит расширить свою нынешнюю войну против Украины.

Но президент Путин также желает, чтобы "Северный поток-2" послужил его внутренним интересам - и это значительно усложнит строительство трубопровода по двум причинам. Во-первых, он хочет этим строительством вознаградить своих друзей, пострадавших от западных санкций. Согласно сообщениям, основными строителями трубопровода станут Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, олигархи и давние соратники президента России. Ротенберг и Тимченко вместе с их компаниями попали в санкции как США, так и ЕС, а это означает, что сторонние компании, которые будут с олигархами сотрудничать, сами рискуют быть наказанными.

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Во-вторых, президент Путин также использует западную, а особенно американскую санкционную повестку чтобы заставить своих собственных олигархов повиноваться. Это объясняет, почему российская Alfa Group становится российским инвестором проекта. Она собирается приобрести Wintershall, одну из пяти европейских энергетических компаний, которые поддерживают проект в консорциуме с "Газпромом". После недавнего ввода санкций в отношении Дерипаски и Вексельберга партнеры "Альфы" должны понимать риск этого начинания, но они вряд ли смогут игнорировать волю могущественного российского лидера. Санкции против "Альфа-Банка", скорее всего, заставят западные фирмы поспешить выйти из проекта "Северный поток-2". Перспективы получения прибыли в "Северном потоке-2" омрачены опасностью нарушения закона Конгресса о санкциях.

Более того, позиция Германии в поддержку "Северного потока-2" вряд ли популярна в Европе. Сторонники трубы не смогли выработать единую позицию ЕС против санкционного законодательства, потому что в Европейском Союзе есть много тех, кто хотел бы более жестких санкций, и много тех, кто выступает против проекта. Некоторые, как Польша и страны Балтии, выступают против, поскольку признают его геополитическим проектом, призванным облегчить Москве проведение провокационной политики в Восточной Европе. Другие, такие как Италия, которая была мягка в отношении санкций еще до нового правительства, не поддерживают "Северный поток-2", потому что они предпочли бы видеть газопровод из России в Средиземном море.

Die Welt С появлением "Северного потока-2" украинская ГТС станет не нужна

"Северный поток-2" также сталкивается с серьезной оппозицией в Европейской комиссии, которая хотела бы, чтобы реализация общей энергетической политики ЕС соответствовала третьей энергетической Хартии. В это вопросе противники "СП-2" подчеркивают особенность немецкой позиции: если обычно Берлин настаивает на том, чтобы страны ЕС работали в тандеме над политикой, представляющей взаимный интерес, то в случае "Северного потока-2" он продвигает его в одностороннем порядке.

Последняя сложность находится в самой Германии. Да, понимающие Путина люди, Социал-демократическая партия и немецкий бизнес выступают категорически за проект. И канцлер Меркель формально за. Она понимает, что после активной поддержки санкций в отношении России она должна была что-то предложить поддерживающим ее представителям бизнеса. Тем не менее, недавно она продемонстрировала свою готовность видеть нюансы, публично признав, что "Северный поток-2" также является геополитическим проектом, что отрицают его самые горячие сторонники. Канцлер Германии – очень влиятельный политик, но вряд ли она бросит все свои силы для воплощения этого проекта.

The National Interest Киев беспокоится только о деньгах за транзит

Некоторые наблюдатели считают, что идея, впервые высказанная в ходе переговоров между канцлером Меркель и СДПГ о формировании правительства после прошлогодних выборов, обеспечит компромиссное соглашение, позволяющее достичь договоренности по "Северному потоку-2". Это предложение даст Украине гарантии, что даже после строительства "Северного потока-2""Газпром" будет продолжать поставлять текущие объемы газа (90 млрд кубометров в год) по украинскому трубопроводу своим Европейским потребителям. Немцы уже говорили об этом с Киевом, который, в свою очередь, не проявил особого энтузиазма, памятую про Будапештский меморандум, согласно которому страна отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на "гарантии" Запада и России относительно ее территориальной целостности и суверенитета.

Это предложение является не столько компромиссом, сколько знаком того, что сторонники трубопровода осознают, что их позиция слабеет. Растет вероятность того, что "Северный поток-2" исчезнет – не под грохот, а под хныканье.