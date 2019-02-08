Меркель объявила окончательное решение Европы по Северному потоку-2

Владимир Путин и Ангела Меркель / GettyImages

Канцер Германии Ангела Меркель объявила, что Евросоюз достиг окончательной договоренности относительно Северного потока-2.

Как передает Reuters, такое заявление Меркель сделала на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрахимом Бубакаром Кейта, отметив, что страны ЕС пришли к компромиссу относительно регулирования российским трубопроводом.

При этом подробности соглашения немецкий политик отказалась уточнять.

Читайте такжеУкраина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС"Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, которое стало возможным, благодаря тесному сотрудничеству Германии и Франции", - сказала Меркель.

Таким образом, лидеры ЕС дали "зеленый свет" прокладке трубопровода. Как уточняет AFP, Франция и Германия урегулировали спор вокруг СП-2 и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза. Стороны предложили новую редакцию документа, которая не блокирует российский проект. Редакция была показана послам стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что не будет участвовать 15-17 февраля Мюнхенской конференции по вопросам безопасности из-за разногласий с официальным Берлином по проекту "Северный поток-2".

Ранее эксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше. Даже если США надавят на западные компании, участвующие в постройке СП-2, Газпром сможет достроить трубопровод самостоятельно.

В комментарии в комментарии Главреду Дмитрий Марунич пояснил, что у Киева нет эффективных механизмов влияния на реализацию проекта.