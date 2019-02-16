В Украине предложили поставлять газ в Европу вместо России

ГТС Украины / УНИАН

Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу, вытеснив с этого рынка Россию.

Такое мнение высказал нардеп и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута в Facebook.

"Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", - написал Тарута, отметив, что "Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением".

По его мнению, ЕС рассматривает строительство Северного потока-2 с точки зрения экономической выгоды, а Вашингтон - "с точки зрения именно безопасности".

"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - добавил депутат.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК Нафтогаз Украины провалила план добычи газа в 2018 году. "Я весьма недоволен, что на самом деле Укргаздобыча компании Нафтогаз план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", - сказал Гройсман.

В октябре прошлого года Нафтогаз запланировал перечислить в госбюджет в 2019 году от прибыли 130 млрд грн и попросил у правительства бюджетной поддержки на собственную деятельность в размере более 230 млрд грн.