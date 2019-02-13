Украина провалила план добычи газа в 2018 году

ГТС Украины / УНИАН

НАК Нафтогаз Украины провалила план добычи газа в 2018 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет о работе Кабмина в 2018 году, передает УНИАН.

"Я весьма недоволен, что на самом деле Укргаздобыча компании Нафтогаз план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", - сказал Гройсман.

Он призвал нарастить объемы добычи в ближайшее время и выйти на запланированный показатель.

В октябре прошлого года Нафтогаз запланировал перечислить в госбюджет в 2019 году от прибыли 130 млрд грн и попросил у правительства бюджетной поддержки на собственную деятельность в размере более 230 млрд грн.