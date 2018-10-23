"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ

"Нафтогаз" просит значительно больше, чем отчисляет / фото: investgazeta.net

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует перечислить в 2019 году в государственный бюджет 130 миллиардов прибыли. А вот просит от Кабинета министров на свое содержание чуть ли не вдвое большую сумму - более 230 миллиардов гривен.

По крайней мере, соответствующая просьба к Кабинету министров содержится в письме руководства НАК,копию которого обнародовали Українськi Новини.

Письмо направили в Кабмин 24 сентября - через десять дней после утверждения государственного бюджета.

Читайте такжеКоболев рассказал, при каком условии ликвидируют "Нафтогаз Украины"Исходя из письма, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн, на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности - 24 млрд грн, на компенсацию для АО "Укргаздобыча" потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд грн.

Также НАК просит предоставление госгарантий по обязательствам компании на 28 млрд грн и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд грн.

При этом, как утверждает главный операционный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко, то, что компания попросила у Кабмина 230 млрд гривен - является дезинформацией.

"Информация, что "Нефтегаз" просит у Кабмина 230 млрд грн - дезинформация", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

/ Юрий Витренко/Фейсбук

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз Украины" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров.