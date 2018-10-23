"Нафтогаз" просит у Кабмина 230 миллиардов гривен - СМИ

Главный операционный директор "Нафтогаза" утверждает, что это - дезинформация.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует перечислить в 2019 году в государственный бюджет 130 миллиардов прибыли. А вот просит от Кабинета министров на свое содержание чуть ли не вдвое большую сумму - более 230 миллиардов гривен.
По крайней мере, соответствующая просьба к Кабинету министров содержится в письме руководства НАК,копию которого обнародовали Українськi Новини.
Письмо направили в Кабмин 24 сентября - через десять дней после утверждения государственного бюджета.
Читайте такжеКоболев рассказал, при каком условии ликвидируют "Нафтогаз Украины"Исходя из письма, на субсидии предлагается выделить 90 млрд грн, на компенсацию за выполнение соцобязательств с учетом задолженности - 24 млрд грн, на компенсацию для АО "Укргаздобыча" потерь от реализации газа по ценам ниже рыночных - 92,8 млрд грн.
Также НАК просит предоставление госгарантий по обязательствам компании на 28 млрд грн и компенсацию для покрытия разницы в тарифах - 1,84 млрд грн.
При этом, как утверждает главный операционный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко, то, что компания попросила у Кабмина 230 млрд гривен - является дезинформацией.
"Информация, что "Нефтегаз" просит у Кабмина 230 млрд грн - дезинформация", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз Украины" потратит гигантские суммы на поиск новых топ-менеджеров.