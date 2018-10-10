"Нафтогаз" зачислил 9 млн долларов переплаты за транзит от "Газпрома" в счет погашения долга

В обычных условиях переплату бы вернули, но сейчас ее забрали в счет пени / 112.ua

НАК "Нафтогаз Украины" 10 октября уведомила ПАО "Газпром" о зачислении на счет НАК переплат за транзит в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского газового монополиста по решению Стокгольмского арбитража о газовом контракте от 28 февраля 2018 года.

"22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом", - сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Газпром" не признает решение Стокгольмского арбитража и отказывается его выполнять, соответственно, уплачивая за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

Читайте также"Нафтогаз" задумал взыскать долг с "Газпрома" акциями "Северного потока-2""Таким образом "Нафтогаз" зачислил более 9 млн дол переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения", - говорится в сообщении.

Ранее Юрий Витренко заявил о намерении добиться от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС.

"Уже примерно 100 млн долларов набежало штрафных санкций, или же процентов", - сказал он.