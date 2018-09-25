"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" разницу в цене на газ из ЕС

УНИАН

Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, о намерении добиться от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС.

Как сообщает RNS, сумма переплаты на сегодня превысила $110 млн.

"Мы через арбитраж заставим "Газпром" компенсировать разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должны быть по контракту. Сумма компенсации уже превышает $110 млн", - цитирует агентство Витренко.

В начале сентября Витренко заявлял, что сумма штрафных санкций за невыполнение российским "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража достигла $100 млн.

"Уже примерно $100 млн набежало штрафных санкций, или же процентов", - сказал он.